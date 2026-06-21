Футбольный тренер Рашид Рахимов оценил игру нападающего сборной Испании Микеля Оярсабаля в матче 2-го тура группового этапа ЧМ-2026 против сборной Саудовской Аравии (4:0).

Микель Оярсабаль — нападающий сборной Испании globallookpress.com

Напомним, что Оярсабаль оформил дубль в матче против Саудовской Аравии, отличившись на 21-й и 24-й минутах.

«Мы же понимаем, какое давление оказывается на сборную Испании в родной стране, какие ожидания есть у испанских болельщиков. Все ждут, что сборная дойдет до финала и сможет выиграть чемпионат мира. У испанцев хороший состав, который показывает очень хороший футбол.

Я бы безусловно отметил Оярсабаля, и то, как он создает голевые моменты. У Микеля просто великолепное периферическое зрение. Он быстро оценивает обстановку, прежде чем сделать пас, и четко видит, где находятся игроки своей команды», — сказал Рахимов «Матч ТВ».

После этого матча сборная Испании занимает 1-е место в группе Н с 4 очками в активе. В следующем поединке группового этапа ЧМ-2026 «красная фурия» сыграет против сборной Уругвая 27-го июня.