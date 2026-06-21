Сборная Испании одержала победу над Саудовской Аравией (4:0) в матче 2-го тура группового этапа ЧМ-2026.
В 1-м тайме «красная фурия» отличилась трижды благодаря голу Ламина Ямаля на 10-й минуте и дублю Микеля Оярсабаля (голы на 21-й и 24-й минутах).
Во втором отрезке сборная Испании забила еще 2 гола. На 49-й минуте защитник Саудовской Аравии Хассан Аль-Тамбакти оказался самым нерасторопным у своих ворот и организовал автогол.
Результат матча
ИспанияМадрид4:0Саудовская АравияЭр-Рияд
1:0 Ламин Ямаль 10' 2:0 Микель Оярсабаль 21' 3:0 Микель Оярсабаль 24' 4:0 Ферран Торрес 90+2'
Испания: Унай Симон, Пау Кубарси, Эмерик Лапорт, Марк Кукурелья, Педро Порро, Даниэль Ольмо (Микель Мерино 61'), Родриго Эрнандес, Микель Оярсабаль (Ферран Торрес 45'), Алекс Баэна (Нико Уильямс 61'), Педри (Фабиан Руис 70'), Ламин Ямаль (Ереми Пино 45')
Саудовская Аравия: Мохаммед Аль-Оваис, Мотеб Аль-Харби, Хассан ат-Тамбакти, Али Ладжами, Абдулела Аль-Амри (Ала'а Аль-Хаджи 60'), Сауд Абдулхамид, Салем Аль-Давсари, Нассер Аль-Давсари (Халид Аль-Ганнам 90'), Абдулла аль-Хайбари (Абдулла аль-Хамдан 45'), Мусаб аль-Джувайр (Мохаммед Канно 45'), Фирас Аль-Бурайкан (Мохаммед Абу Аль-Шамат 60')
Жёлтые карточки: Салем Аль-Давсари 30' (Саудовская Аравия), Мохаммед Канно 60' (Саудовская Аравия)
После этого матча сборная Испании занимает 1-е место в группе Н с 4 очками в активе. В следующем поединке «красная фурия» сыграет против сборной Уругвая 27-го июня.
Саудовская Аравия — на 3-й строчке с одним баллом. В следующей встрече национальная команда встретится с Кабо-Верде 27-го июня.