Сборная Испании одержала победу над Саудовской Аравией (4:0) в матче 2-го тура группового этапа ЧМ-2026.

Фрагмент матча globallookpress.com

В 1-м тайме «красная фурия» отличилась трижды благодаря голу Ламина Ямаля на 10-й минуте и дублю Микеля Оярсабаля (голы на 21-й и 24-й минутах).

Во втором отрезке сборная Испании забила еще 2 гола. На 49-й минуте защитник Саудовской Аравии Хассан Аль-Тамбакти оказался самым нерасторопным у своих ворот и организовал автогол.

Результат матча Испания Мадрид 4:0 Саудовская Аравия Эр-Рияд 1:0 Ламин Ямаль 10' 2:0 Микель Оярсабаль 21' 3:0 Микель Оярсабаль 24' 4:0 Ферран Торрес 90+2' Испания: Унай Симон, Пау Кубарси, Эмерик Лапорт, Марк Кукурелья, Педро Порро, Даниэль Ольмо ( Микель Мерино 61' ), Родриго Эрнандес, Микель Оярсабаль ( Ферран Торрес 45' ), Алекс Баэна ( Нико Уильямс 61' ), Педри ( Фабиан Руис 70' ), Ламин Ямаль ( Ереми Пино 45' ) Саудовская Аравия: Мохаммед Аль-Оваис, Мотеб Аль-Харби, Хассан ат-Тамбакти, Али Ладжами, Абдулела Аль-Амри ( Ала'а Аль-Хаджи 60' ), Сауд Абдулхамид, Салем Аль-Давсари, Нассер Аль-Давсари ( Халид Аль-Ганнам 90' ), Абдулла аль-Хайбари ( Абдулла аль-Хамдан 45' ), Мусаб аль-Джувайр ( Мохаммед Канно 45' ), Фирас Аль-Бурайкан ( Мохаммед Абу Аль-Шамат 60' ) Жёлтые карточки: Салем Аль-Давсари 30' (Саудовская Аравия), Мохаммед Канно 60' (Саудовская Аравия)

Статистика матча 8 Удары в створ 1 12 Удары мимо 1 67 Владение мячом 33 6 Угловые удары 1 2 Офсайды 3 10 Фолы 2

После этого матча сборная Испании занимает 1-е место в группе Н с 4 очками в активе. В следующем поединке «красная фурия» сыграет против сборной Уругвая 27-го июня.

Саудовская Аравия — на 3-й строчке с одним баллом. В следующей встрече национальная команда встретится с Кабо-Верде 27-го июня.