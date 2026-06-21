Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов высказался об игре сборной Турции на чемпионате мира 2026-го года.

Арда Гюлер — полузащитник сборной Турции globallookpress.com

Напомним, что турецкая национальная команда лишилась математических шансов на выход в плей-офф мундиаля, проиграв Австралии (0:2) и Парагвая (0:1).

«Вылет Турции — главная неожиданность? Да. Для меня это полная неожиданность. Они обладают хорошими исполнителями, а игры нет. Тыкаются, стараются что‑то сделать за счет индивидуальных действий, но выигрывает команда, а не отдельные игроки.

Только Аргентина может выиграть за счет индивидуальных действий Месси. Для меня сборная Турции — главное разочарование чемпионата мира», — сказал Кузнецов «Матч ТВ».

В заключительном туре группового этапа ЧМ-2026 сборная Турции сыграет против США 26-го июня.