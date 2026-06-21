Форварды Нидерландов Коди Гакпо и Брайан Бробби стали главными героями матча второго тура группового этапа на ЧМ‑2026 против сборной Швеции (5:1), оформив по дублю.

Брайан Бробби globallookpress.com

Бробби забил на 5‑й и 17‑й минутах, Гакпо отличился на 47‑й и 54‑й. Ранее такого же достижения добивались в истории страны только их знаменитые предшественники Арьен Роббен и Робин ван Перси. Они забивали по два мяча в одной игре в ворота сборной Испании (5:1) на ЧМ‑2014.

После двух туров Нидерланды лидируют в группе F с Японией, набрав по 4 очка. В третьем матче на турнире команде Рональда Кумана предстоит встреча с Тунисом 26 июня.