Рулевой сборной Кот-д'Ивуара Эмерс Фаэ жестко высказался в адрес национальной команды Германии после проигрыша со счетом 1:2 в рамках группового раунда мирового первенства, обвинив оппонентов в грубом нарушении правил фэйр-плей.

Эмерс Фаэ globallookpress.com

«Мы берем такие сборные за образец, чтобы развиваться, поэтому я был немного разочарован отсутствием фэйр-плей со стороны Германии. Что касается молодого немецкого защитника, я просто сказал ему оставаться скромным. Да, он провел отличный матч и играет за очень сильную сборную. Но я не думаю, что ему нужно плохо отзываться о нас только потому, что счет был 1:1 и его команда хотела победить», — сказал Фаэ на пресс-конференции после матча.

Главный тренер ивуарийцев остался крайне недоволен инцидентом на 80-й минуте поединка, когда защитник Вилфрид Синго в борьбе с немецким форвардом Каем Хавертцем травмировался, выбил мяч за боковую линию и упал на поле, однако после ввода мяча в игру футболисты Бундестим проигнорировали спортивное благородство и не отдали снаряд сопернику.

Этот результат позволил сборной Германии набрать шесть баллов в двух стартовых турах и гарантировать себе досрочную путевку в стадию плей-офф, в то время как Кот-д'Ивуар с тремя очками расположился на текущей второй строчке в квартете E.