Златан Ибрагимович считает, что сборная США способна побороться за победу на чемпионате мира-2026.

Златан Ибрагимович globallookpress.com

Команда Маурисио Почеттино уверенно начала турнир, одержав две победы на групповом этапе — над Парагваем со счётом 4:1 и Австралией (2:0). Впечатляющий старт заставил многих специалистов пересмотреть отношение к американской сборной.

«Если вы не верили раньше, то сейчас самое время начать верить. За этой командой стоит целая страна. Когда у тебя есть такая поддержка, победить становится намного сложнее. Матч с Австралией был очень хорошим. Хотя стоит признать, что соперник практически не создавал опасных моментов», — заявил Ибрагимович в эфире Fox.

По словам Ибрагимовича, выход в плей-офф может помочь американцам грамотно распределить силы перед решающими матчами. На вопрос о том, способна ли сборная США выиграть чемпионат мира, экс-футболист ответил утвердительно.