Нападающий сборной Англии Букайо Сака не присутствовал на тренировке национальной команды перед матчем 2-го тура группового этапа ЧМ-2026 против Ганы. Об этом сообщает Mirror.

Букайо Сака globallookpress.com

Стало известно, что форвард может не сыграть в следующем матче сборной Англии на мундиале. Футболиста беспокоит проблема тендинита ахиллова сухожилия.

В 1-м туре группового этапа ЧМ-2026 против Хорватии (4:2) Букайо Сака вышел на поле на 72-й минуте. Нападающий отметился голевой передачей в 4-м голе сборной Англии.

Подопечные Томаса Тухеля занимают 1-е место в группе L с тремя очками в активе. Матч второго тура между сборными Англии и Ганы состоится 23-го июня в 23:00 мск.