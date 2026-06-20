Главный тренер сборной Кот-д'Ивуара Эмерс Фаэ поделился ожиданиями от матча с Германией на ЧМ-2026.

«Победа в первом матче группового этапа очень полезна для нас, это дало нам спокойствие. Мы прибыли сюда, чтобы обыграть Германию и выйти в 1/16 финала. Наша цель — вернуться в тренировочный лагерь с шестью очками и уверенностью, что завершим групповой этап на первом месте. В нашей команде все работают вместе уже на протяжении двух с половиной лет, и дальше мы собираемся работать так же, как это делали ранее. Тот факт, что наш соперник — Германия, ничего не меняет», — приводит слова Фаэ официальный сайт ФИФА.

Матч Германия — Кот-д’Ивуар состоится сегодня, 20 июня. Начало игры — в 23:00 мск.