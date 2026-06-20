Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман рассказал, с чем придётся столкнуться его команде в матче против Швеции в рамках второго тура ЧМ-2026 в группе F.

Рональд Куман globallookpress.com

«Будет сложно создавать моменты и пространство. Я думаю, их главная сила — это момент, когда они отбирают мяч в оборонительной позиции, а затем быстро переходят в контратаку.

Несмотря на то что мы маленькая страна, мы всё ещё большая футбольная нация. И мы все этим гордимся. Во время крупных турниров все действительно вкладываются в игру. Поддержка, которую мы получаем в такие моменты, всегда огромна. Некоторые изменения были неблагоприятными, и я несу за это ответственность, поэтому я принимаю критику.

Мы знаем, что в Нидерландах всегда есть давление. Я много лет в футболе, когда я играл, было то же самое. Мы "маленькие", но мы хотим выиграть чемпионат мира, у нас сильная команда. После ничьей с Японией нам нужны три очка», — цитирует Кумана официальный сайт ФИФА.

Пока Нидерланды имеют одно очко, а Швеция с тремя лидирует в своём квартете. Матч запланирован сегодня, 20 июня, на 20:00 (мск).