Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о победе сборной Нидерландов в матче 2-го тура группового этапа ЧМ-2026 против Швеции (5:1).

Фрагмент матча Нидерланды — Швеция globallookpress.com

«Шведы переоценили себя после разгрома 5:1 в первом туре и решили играть с нидерландцами в открытый футбол — грубейшая ошибка. Нидерландцы к перерыву уже сделали игру, забив два гола, а во втором тайме добавили ещё три, хотя играли в сберегательном режиме.

Теперь Нидерланды точно займут первое место в группе, а шведам предстоит нервная игра с японцами за выход из группы. Разность мячей будет критична для третьего места, и предел для шведов — максимум 1/8 финала, если вообще пройдут дальше», — написал Бубнов в своём телеграм-канале.

После этого матча сборная Нидерландов занимает 1-е место в группе F на ЧМ-2026 с 4 очками в активе. В заключительном туре группового этапа национальная команда сыграет против сборной Туниса 26-го июня.

Швеция располагается на 2-й строчке с 3 баллами. В следующем поединке национальная команда встретится с Японией 26-го июня.