Сборная Нидерландов одержала победу над Швецией (5:1) в матче второго тура группового этапа чемпионата мира 2026-го года.

Фрагмент матча globallookpress.com

В 1-м тайме у нидерландской национальной команды дублем отметился нападающий Брайан Бробби, отличившись на 5-й и 17-й минутах.

Во 2-м отрезке номинальные хозяева поля забили еще 3 гола. Дубль оформил Коди Гакпо, забив голы на 47-й и 54-й минутах. Еще один гол записал на свой счет Крисенсио Саммервилл на 89-й минуте.

Нападающий сборной Швеции Энтони Эланга забил единственный гол национальной команды на 59-й минуте.

Результат матча Нидерланды Амстердам 5:1 Швеция Стокгольм 1:0 Брайан Бробби 5' 2:0 Брайан Бробби 17' 3:0 Коди Матес Гакпо 47' 4:0 Коди Матес Гакпо 54' 4:1 Энтони Эланга 59' 5:1 Крисенсио Саммервилл 89' Нидерланды: Барт Вербрюгген, Дензел Дюмфрис, Ян Паул ван Хекке, Вирджил ван Дейк, Микки ван де Вен, Райан Гравенберх, Френки де Йонг ( Теун Коопмейнерс 59' ), Тейьяни Рейндерс ( Гус Тиль 59' ), Дониелл Мален ( Крисенсио Саммервилл 45' ), Брайан Бробби ( Мемфис Депай 72' ), Коди Матес Гакпо ( Ноа Ланг 90' ) Швеция: Кристоффер Нордфельдт, Виктор Линделёф, Исак Хин, Густаф Лагербильке, Габриэль Гудмундссон ( Эллиот Страуд 90' ), Ясин Аяри ( Таха Абди Али 79' ), Йеспер Карлстрём ( Бесфорт Зенели 56' ), Александер Исак, Виктор Дьёкереш, Беньямин Нюгрен ( Лукас Бергвалль 56' ), Александр Бернхардссон ( Энтони Эланга 55' ) Жёлтые карточки: Габриэль Гудмундссон 53' (Швеция), Ясин Аяри 75' (Швеция), Лукас Бергвалль 80' (Швеция)

Статистика матча 7 Удары в створ 8 2 Удары мимо 5 51 Владение мячом 49 2 Угловые удары 5 3 Офсайды 3 9 Фолы 12

После этого матча сборная Нидерландов занимает 1-е место в группе F на ЧМ-2026 с 4 очками в активе. В заключительном туре группового этапа национальная команда сыграет против сборной Туниса 26-го июня.

Швеция располагается на 2-й строчке с 3 баллами. В следующем поединке национальная команда встретится с Японией 26-го июня.