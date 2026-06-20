Сборная Нидерландов одержала победу над Швецией (5:1) в матче второго тура группового этапа чемпионата мира 2026-го года.

Фрагмент матча
Фрагмент матча globallookpress.com

В 1-м тайме у нидерландской национальной команды дублем отметился нападающий Брайан Бробби, отличившись на 5-й и 17-й минутах.

Во 2-м отрезке номинальные хозяева поля забили еще 3 гола. Дубль оформил Коди Гакпо, забив голы на 47-й и 54-й минутах. Еще один гол записал на свой счет Крисенсио Саммервилл на 89-й минуте.

Нападающий сборной Швеции Энтони Эланга забил единственный гол национальной команды на 59-й минуте.

Результат матча

НидерландыАмстердамНидерланды5:1ШвецияШвецияСтокгольм
1:0 Брайан Бробби 5' 2:0 Брайан Бробби 17' 3:0 Коди Матес Гакпо 47' 4:0 Коди Матес Гакпо 54' 4:1 Энтони Эланга 59' 5:1 Крисенсио Саммервилл 89'
Нидерланды:  Барт Вербрюгген,  Дензел Дюмфрис,  Ян Паул ван Хекке,  Вирджил ван Дейк,  Микки ван де Вен,  Райан Гравенберх,  Френки де Йонг (Теун Коопмейнерс 59'),  Тейьяни Рейндерс (Гус Тиль 59'),  Дониелл Мален (Крисенсио Саммервилл 45'),  Брайан Бробби (Мемфис Депай 72'),  Коди Матес Гакпо (Ноа Ланг 90')
Швеция:  Кристоффер Нордфельдт,  Виктор Линделёф,  Исак Хин,  Густаф Лагербильке,  Габриэль Гудмундссон (Эллиот Страуд 90'),  Ясин Аяри (Таха Абди Али 79'),  Йеспер Карлстрём (Бесфорт Зенели 56'),  Александер Исак,  Виктор Дьёкереш,  Беньямин Нюгрен (Лукас Бергвалль 56'),  Александр Бернхардссон (Энтони Эланга 55')
Жёлтые карточки:  Габриэль Гудмундссон 53' (Швеция),  Ясин Аяри 75' (Швеция),  Лукас Бергвалль 80' (Швеция)

После этого матча сборная Нидерландов занимает 1-е место в группе F на ЧМ-2026 с 4 очками в активе. В заключительном туре группового этапа национальная команда сыграет против сборной Туниса 26-го июня.

Швеция располагается на 2-й строчке с 3 баллами. В следующем поединке национальная команда встретится с Японией 26-го июня.