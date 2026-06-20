Сборная
Нидерландов одержала победу над Швецией (5:1) в матче второго тура группового этапа чемпионата мира 2026-го года.
Фрагмент матча globallookpress.com
В 1-м тайме у нидерландской национальной команды дублем отметился нападающий
Брайан Бробби, отличившись на 5-й и 17-й минутах.
Во 2-м отрезке номинальные хозяева поля забили еще 3 гола. Дубль оформил
Коди Гакпо, забив голы на 47-й и 54-й минутах. Еще один гол записал на свой счет Крисенсио Саммервилл на 89-й минуте.
Нападающий сборной Швеции
Энтони Эланга забил единственный гол национальной команды на 59-й минуте.
Результат матча
Нидерланды Амстердам 5:1 Швеция Стокгольм
1:0 Брайан Бробби 5' 2:0 Брайан Бробби 17' 3:0 Коди Матес Гакпо 47' 4:0 Коди Матес Гакпо 54' 4:1 Энтони Эланга 59' 5:1 Крисенсио Саммервилл 89'
Нидерланды: Барт Вербрюгген, Дензел Дюмфрис, Ян Паул ван Хекке, Вирджил ван Дейк, Микки ван де Вен, Райан Гравенберх, Френки де Йонг ( Теун Коопмейнерс ), Тейьяни Рейндерс ( 59' Гус Тиль ), Дониелл Мален ( 59' Крисенсио Саммервилл ), Брайан Бробби ( 45' Мемфис Депай ), Коди Матес Гакпо ( 72' Ноа Ланг ) 90'
Швеция: Кристоффер Нордфельдт, Виктор Линделёф, Исак Хин, Густаф Лагербильке, Габриэль Гудмундссон ( Эллиот Страуд ), Ясин Аяри ( 90' Таха Абди Али ), Йеспер Карлстрём ( 79' Бесфорт Зенели ), Александер Исак, Виктор Дьёкереш, Беньямин Нюгрен ( 56' Лукас Бергвалль ), Александр Бернхардссон ( 56' Энтони Эланга ) 55'
Жёлтые карточки: Габриэль Гудмундссон 53' (Швеция), Ясин Аяри 75' (Швеция), Лукас Бергвалль 80' (Швеция)
Статистика матча
После этого матча сборная Нидерландов занимает 1-е место в группе F на ЧМ-2026 с 4 очками в активе. В заключительном туре группового этапа национальная команда сыграет против сборной
Туниса 26-го июня.
Швеция располагается на 2-й строчке с 3 баллами. В следующем поединке национальная команда встретится с
Японией 26-го июня.