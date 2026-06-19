Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев высказался о наставнике бразильской национальной команды Карло Анчелотти.

Карло Анчелотти globallookpress.com

«Анчелотти — профессор в плане подхода к футболистам любого уровня важности и звездности. Плюс недавно с ним продлили контракт до 2030 года, то есть сама Федерация футбола Бразилии кричит о том, что она довольна тем, что видит в процессе, который построил Анчелотти. Да, понятно, что бывают моменты, где он притирает какой‑то состав, но он так видит», — цитирует Корнеева «Матч ТВ».

Напомним, что сборная Бразилии стартовала на ЧМ-2026 с ничейного результата в матче против Марокко (1:1).