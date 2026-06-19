Бывший полузащитник «Милана» Кевин-Принс Боатенг раскритиковал роль Криштиану Роналду в сборной Португалии после матча чемпионата мира 2026 года против ДР Конго.

Криштиану Роналду globallookpress.com

Встреча первого тура группового этапа завершилась ничьей со счетом 1:1, а 41-летний нападающий не смог помочь своей команде добиться победы. По мнению Боатенга, португальцам стоит пересмотреть использование опытного форварда.

«Могу ли я быть откровенным? Если бы Роналду был командным игроком, он бы отошел в сторону и позволил молодым футболистам проявить себя.

Португалии лучше без него. Когда он находится на поле, все хотят отдать ему мяч, и это создает огромное давление. Если команда хочет далеко пройти на турнире, Роналду должен немного отойти в сторону», — цитирует Боатенга A Bola.