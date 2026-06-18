Сборная Узбекистана потерпела поражение от команды Колумбии (1:3) в матче 1-го тура группового этапа Чемпионата мира по футболу-2026.

Узбекистан — Колумбия
Узбекистан — Колумбия globallookpress.com

Счет в матче был открыт на 40-й минуте. Луис Диас своевременно среагировал на рывок Муньоса и сделал прекрасный заброс в центр штрафной Узбекистана, откуда Даниэль с лёта направил мяч под перекладину.

На 60-й минуте Узбекистан отыгрался. Хамдамов догнал мяч у лицевой и подал на правый край штрафной, оттуда здорово пробил с лёта в ближний угол Шомуродов. Камило Варгас мяч отбил, но очень неудачно, сфера перелетала вратаря и оказалась у одиноко стоящего перед пустыми воротами Файзуллаева, который не промахнулся.

Пять минут спустя ошиблась в центре поля сборная Узбекистана, в итоге мяч оказался у Арьяса, он продлил налево Луису Диасу, который пробил в дальний нижний угол. Юсупов дотянулся до мяча, но спасти не смог.

А в компенсированное время Хаминтон Кампас установил окончательный счет. Кучо Эрнандес поборолся до конца на правом фланге, дважды упал, дважды поднялся и подал на дальнюю штангу, где ударом головой замкнул передачу Кампас.

Результат матча

УзбекистанТашкентУзбекистан1:3КолумбияКолумбияСанта-Фе-Де-Богота
0:1 Даниэль Муньос 40' 1:1 Аббосбек Файзуллаев 60' 1:2 Луис Диас 65' 1:3 Хаминтон Кампас 90+9'
Узбекистан:  Уткир Юсупов,  Абдукодир Хусанов,  Рустам Ашурматов (Азизбек Амонов 77'),  Бехруджон Каримов,  Абдулла Абдуллаев,  Акмал Мозговой,  Отабек Шукуров,  Шерзод Насруллаев (Фаррух Сайфиев 45'),  Аббосбек Файзуллаев (Джахангир Урозов 77'),  Остон Урунов,  Эльдор Шомуродов (Игорь Сергеев 90')
Колумбия:  Камило Варгас,  Хоан Мохика,  Джон Лукуми,  Давинсон Санчес,  Даниэль Муньос,  Луис Диас (Кевин Кастаньо 90'),  Хамес Родригес (Хаминтон Кампас 72'),  Джон Арьяс (Андрес Гомес 90'),  Хефферсон Лерма,  Густаво Пуэрта,  Луис Суарес (Хуан Камило Эрнандес 80')
Жёлтые карточки:  Абдукодир Хусанов 34'  —  Хоан Мохика 7'

После этого матча сборная Колумбии с 3 очками возглавила группу К. У Португалии и ДР Конго по 1 баллу, Узбекистан замыкает квартет с 0 очков.

Во втором туре Португалия 23 июня сыграет против Узбекистана, а ДР Конго 24 июня сразится с Колумбией.