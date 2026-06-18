Сборная Узбекистана потерпела поражение от команды Колумбии (1:3) в матче 1-го тура группового этапа Чемпионата мира по футболу-2026.
Счет в матче был открыт на 40-й минуте. Луис Диас своевременно среагировал на рывок Муньоса и сделал прекрасный заброс в центр штрафной Узбекистана, откуда Даниэль с лёта направил мяч под перекладину.
На 60-й минуте Узбекистан отыгрался. Хамдамов догнал мяч у лицевой и подал на правый край штрафной, оттуда здорово пробил с лёта в ближний угол Шомуродов. Камило Варгас мяч отбил, но очень неудачно, сфера перелетала вратаря и оказалась у одиноко стоящего перед пустыми воротами Файзуллаева, который не промахнулся.
Пять минут спустя ошиблась в центре поля сборная Узбекистана, в итоге мяч оказался у Арьяса, он продлил налево Луису Диасу, который пробил в дальний нижний угол. Юсупов дотянулся до мяча, но спасти не смог.
А в компенсированное время Хаминтон Кампас установил окончательный счет. Кучо Эрнандес поборолся до конца на правом фланге, дважды упал, дважды поднялся и подал на дальнюю штангу, где ударом головой замкнул передачу Кампас.
Результат матча
После этого матча сборная Колумбии с 3 очками возглавила группу К. У Португалии и ДР Конго по 1 баллу, Узбекистан замыкает квартет с 0 очков.
Во втором туре Португалия 23 июня сыграет против Узбекистана, а ДР Конго 24 июня сразится с Колумбией.