Сборная Узбекистана потерпела поражение от команды Колумбии (1:3) в матче 1-го тура группового этапа Чемпионата мира по футболу-2026.

Узбекистан — Колумбия globallookpress.com

Счет в матче был открыт на 40-й минуте. Луис Диас своевременно среагировал на рывок Муньоса и сделал прекрасный заброс в центр штрафной Узбекистана, откуда Даниэль с лёта направил мяч под перекладину.

На 60-й минуте Узбекистан отыгрался. Хамдамов догнал мяч у лицевой и подал на правый край штрафной, оттуда здорово пробил с лёта в ближний угол Шомуродов. Камило Варгас мяч отбил, но очень неудачно, сфера перелетала вратаря и оказалась у одиноко стоящего перед пустыми воротами Файзуллаева, который не промахнулся.

Пять минут спустя ошиблась в центре поля сборная Узбекистана, в итоге мяч оказался у Арьяса, он продлил налево Луису Диасу, который пробил в дальний нижний угол. Юсупов дотянулся до мяча, но спасти не смог.

А в компенсированное время Хаминтон Кампас установил окончательный счет. Кучо Эрнандес поборолся до конца на правом фланге, дважды упал, дважды поднялся и подал на дальнюю штангу, где ударом головой замкнул передачу Кампас.

Результат матча Узбекистан Ташкент 1:3 Колумбия Санта-Фе-Де-Богота 0:1 Даниэль Муньос 40' 1:1 Аббосбек Файзуллаев 60' 1:2 Луис Диас 65' 1:3 Хаминтон Кампас 90+9' Узбекистан: Уткир Юсупов, Абдукодир Хусанов, Рустам Ашурматов ( Азизбек Амонов 77' ), Бехруджон Каримов, Абдулла Абдуллаев, Акмал Мозговой, Отабек Шукуров, Шерзод Насруллаев ( Фаррух Сайфиев 45' ), Аббосбек Файзуллаев ( Джахангир Урозов 77' ), Остон Урунов, Эльдор Шомуродов ( Игорь Сергеев 90' ) Колумбия: Камило Варгас, Хоан Мохика, Джон Лукуми, Давинсон Санчес, Даниэль Муньос, Луис Диас ( Кевин Кастаньо 90' ), Хамес Родригес ( Хаминтон Кампас 72' ), Джон Арьяс ( Андрес Гомес 90' ), Хефферсон Лерма, Густаво Пуэрта, Луис Суарес ( Хуан Камило Эрнандес 80' ) Жёлтые карточки: Абдукодир Хусанов 34' — Хоан Мохика 7'

Статистика матча 2 Удары в створ 4 4 Удары мимо 7 39 Владение мячом 61 3 Угловые удары 4 0 Офсайды 3 14 Фолы 11

После этого матча сборная Колумбии с 3 очками возглавила группу К. У Португалии и ДР Конго по 1 баллу, Узбекистан замыкает квартет с 0 очков.

Во втором туре Португалия 23 июня сыграет против Узбекистана, а ДР Конго 24 июня сразится с Колумбией.