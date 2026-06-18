Чемпион Европы-1992 Петер Шмейхель подверг критике главного тренера сборной Португалии Роберто Мартинеса.

Роберто Мартинес globallookpress.com

«Роберто Мартинес, пожалуй, один из самых разочаровывающих тренеров на этом чемпионате мира. Он погубил золотое поколение Бельгии, и, похоже, то же самое происходит сейчас с Португалией.

Как можно оставлять в запасе таких игроков, как Жоау Феликс и Рафаэл Леау, сохраняя систему, которая явно не работает? Португалия слишком талантлива в атаке, чтобы казаться такой предсказуемой и осторожной. Его тактика слишком консервативна. Атаке не хватает креативности, полузащита часто кажется несыгранной, а замены обычно происходят слишком поздно, чтобы изменить ход игры.

У Португалии один из сильнейших составов на турнире, но они и близко не демонстрируют свой потенциал. Если ситуация не изменится быстро, Португалия может упустить еще одну прекрасную возможность выиграть чемпионат мира», — цитирует Шмейхеля Goal.

Португалия в матче первого тура группового этапа ЧМ-2026 сыграла вничью с ДР Конго — 1:1. Команда Роберто Мартинеса с одним баллом уступает лидирующей в квартете Колумбии два очка.