Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал ничейный результат национальной команды в 1-м туре группового этапа ЧМ-2026 против ДР Конго (1:1).

Криштиану Роналду globallookpress.com

«Это не тот старт, которого мы хотели, но до конца ещё очень далеко. Фокус на следующей игре», — написал Роналду на своей странице в соцсетях.

Форвард провел на поле все 90 минут и не отметился результативными действиями. Единственный гол в составе сборной Португалии забил Жоау Невеш на 6-й минуте.

В следующем поединке группового этапа ЧМ-2026 португальцы сыграют против сборной Узбекистана 23-го июня в 20:00 мск.