Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич прокомментировал первый матч на ЧМ‑2026 против сборной Англии (2:4).

Златко Далич globallookpress.com

«Мы провели очень плохой второй тайм. В первом тайме мы пропустили два гола со стандартных положений, первый — с пенальти. Мы сделали кое‑что не так. Третий гол мы пропустили после длинной передачи и увидели, как трудно было вернуться в игру. Мы плохо среагировали и плохо перестроились», — цитирует специалиста HRT.

После тайма в матче Англия — Хорватия счёт был 2:2. Во втором туре подопечные Далича сыграют с Панамой 24 июня.