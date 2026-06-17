Двукратный чемпион России Роман Шаронов высказался о перспективах сборной Аргентины на чемпионате мира 2026-го года.

Лионель Месси globallookpress.com

Напомним, что национальная команда разгромила сборную Алжира со счетом 3:0. Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси оформи хет-трик.

«Сборной Аргентины будет сложно против более сильных команд. Нужно учитывать возраст Месси, он играет в чемпионате, где нет высокой интенсивности. Как он будет играть в матчах с другими сборными и как его будет использовать тренерский штаб — большой вопрос», — сказал Шаронов «Матч ТВ».

В следующем поединке группового этапа ЧМ-2026 сборная Аргентины сыграет против Австрии 22-го июня в 20:00 мск.