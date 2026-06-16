Экс‑защитник «Зенита» и сборной Бельгии Николас Ломбертс считает, что первая игра его национальной команды против Египта (1:1) не очень получилась, но дальше должно быть намного лучше.

Николас Ломбертс globallookpress.com

«Бельгия должна была быть сильнейшей командой в группе, поэтому мы ожидали большего. Конечно, жаль, что команда не смогла победить Египет, даже если это самый сильный соперник из трёх. Но, если смотреть на игру, Египет выглядел лучше. Поэтому бельгийцы могут быть довольны даже ничьей. Это был не лучший матч для Бельгии. Тем не менее думаю, что команда сможет победить Иран и Новую Зеландию», — сказал Ломбертс Sport24.

Во втором туре 21 июня Бельгия сыграет с Ираном, а через шесть дней — заключительный матч в группе с Новой Зеландией.