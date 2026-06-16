Главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия прокомментировал ничью в матче с Египтом (1:1).

Руди Гарсия globallookpress.com

«Первый матч на чемпионате мира всегда дается непросто, особенно если соперник — одна из сильнейших сборных Африки, такая как Египет. Они забили после первого же удара в створ, а против такой команды нельзя позволять выходить вперед — это лишь укрепляет их в собственной игре.

Но важно, что мы не выпали из игры. Нам удалось сравнять счет благодаря вышедшему на замену игроку — это лишний раз доказывает, насколько важен каждый в команде.

У нас были моменты, чтобы вырвать победу, но их вратарь совершил несколько блестящих сейвов. Это был отличный матч двух очень сильных команд», — цитирует Гарсию пресс-служба ФИФА.

У Бельгии и Египта после этой игры по одному очку в активе. В следующей игре бельгийцы 21 июня сыграют с Ираном, а Египет 22 июня встретится с Новой Зеландией.