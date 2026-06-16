Главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия поделился своими мыслями о форварде Ромелу Лукаку, который внес решающий вклад в гол своей команды в матче первого тура группового этапа ЧМ-2026 против Египта.

Руди Гарсия globallookpress.com

«Выход Ромелу на замену — это вопрос того, когда он сможет начать матч с первых минут. Посмотрим. Пока все великолепно. Сегодня он тоже забил. Там, где он чувствует себя как рыба в воде, — то есть в пределах штрафной площади — пока что всё исключительно позитивно», — приводит слова Гарсии RMC Sport.

После выхода на замену Лукаку активно боролся за мяч в штрафной площади, что привело к ошибке защитника Египта Мохамеда Хани, который отправил мяч в собственные ворота. В итоге матч завершился ничьей со счетом 1:1.

Через пять дней сборная Бельгии сыграет свой следующий матч против команды Ирана в Лос-Анджелесе.