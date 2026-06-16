Главный тренер «Кубани» Андрей Ещенко рассказал о том, что хочет продолжить работу с командой, несмотря на сложности с финансированием.

Андрей Ещенко globallookpress.com

«Пока всё в подвешенном состоянии. На этой неделе будем встречаться и всё обсуждать. Мне хотелось бы остаться в клубе. Только хотелось бы стабильности, чтобы не ездить на автобусах, чтобы вовремя платили зарплаты, пусть они будут небольшие, но выплачивались стабильно.

Пока шанс на то, что ситуация стабилизируется, оцениваю 50 на 50. Мы сохранили профессиональный статус, будем ли мы участвовать в "Серебре" — неизвестно. Во Второй лиге очень много на себя берёт тренер: и психологию, и менеджмент, и физическую подготовку. Сейчас хочется обрести стабильность», — сказал Ещенко «Матч ТВ».

Сейчас Ещенко 42 года, главным тренером «Кубани» он работает с июня 2025 года. В этом сезоне финишировал с клубом на 10‑м месте во Второй лиге А, группы «Серебро», с 18 очками в 18 играх.