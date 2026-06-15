Главный тренер Туниса Сабри Лямуши лишился своей должности после первого же матча на чемпионате мира 2026 года, сообщает журналист Ромен Молина.

Сабри Лямуши globallookpress.com

Роковой для 54‑летнего специалиста стала игра против Швеции, в которой его команда потерпела разгромное поражение со счётом 1:5.

Лямуши возглавил Тунис в январе 2026 года. Также он известен по работе в «Эр‑Рияде», «Кардифф Сити», «Ноттингем Форест», «Ренне», «Аль‑Джаише» и сборной Кот‑д’Ивуара.

Никогда ранее главный тренер не лишался своей должности после первого тура в финальной части ЧМ.

На групповом этапе Тунис также встретится со сборными Японии (21 июня) и Нидерландов (26 июня).