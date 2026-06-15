Главный тренер Туниса Сабри Лямуши лишился своей должности после первого же матча на чемпионате мира 2026 года, сообщает журналист Ромен Молина.
Роковой для 54‑летнего специалиста стала игра против Швеции, в которой его команда потерпела разгромное поражение со счётом 1:5.
Лямуши возглавил Тунис в январе 2026 года. Также он известен по работе в «Эр‑Рияде», «Кардифф Сити», «Ноттингем Форест», «Ренне», «Аль‑Джаише» и сборной Кот‑д’Ивуара.
Никогда ранее главный тренер не лишался своей должности после первого тура в финальной части ЧМ.
На групповом этапе Тунис также встретится со сборными Японии (21 июня) и Нидерландов (26 июня).