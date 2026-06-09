В московском «Локомотиве» состоялось заседание трансферного комитета, на котором были определены ближайшие кадровые шаги клуба.

Вадим Раков globallookpress.com

По информации телеграм-канала «Мутко Против», руководство железнодорожников приняло решение продлить контракты с защитником Лукасом Фассоном и хавбеком Вадимом Раковым. Таким образом, клуб намерен сохранить обоих футболистов в составе на ближайшие сезоны.

Действующее соглашение Фассона с клубом истекает 30 июня текущего года, тогда как контракт Ракова рассчитан до лета 2027 года.

По итогам минувшего сезона РПЛ «Локомотив» занял третье место в турнирной таблице и завоевал бронзовые медали чемпионата.