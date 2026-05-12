По мнению главного тренера сборной России Валерий Карпин, сейчас в команде нет никого сильнее, чем полузащитник Александр Головин.

Александр Головин globallookpress.com

«Головин — футболист номер один в сборной России прямо сейчас? Если говорить упрощённо, то да. По мастерству Головин, наверное, или один, или один из двух‑трёх лучших игроков сборной. Он думает и исполняет на долю секунды быстрее, чем остальные. И, помимо его мастерства, он командный игрок», — сказал Карпин в интервью на канале Надежды Стрелец.

Сейчас Головину 29 лет. За «Монако» он играет с 2018 года, а в сборной России дебютировал в 2015‑м. Всего за национальную команду он сыграл 52 матча, забил в них 9 мячей и сделал 14 голевых передач.