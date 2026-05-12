Ханс-Дитер Флик, главный тренер «Барселоны», останется в клубе еще как минимум на один сезон. Стороны уже достигли соглашения о продлении контракта.

Новое соглашение рассчитано до лета 2028 года и может быть продлено еще на один сезон. Флик подтвердил своё решение остаться в «Барселоне».

Текущий контракт тренера действует до лета 2027 года. Официальное объявление о продлении контракта будет сделано позже.

Ранее «Барселона» досрочно завоевала чемпионский титул Испании. Команда лидирует в турнирной таблице Ла Лиги с 91 очком, опережая мадридский «Реал», который занимает второе место с 77 очками. До конца сезона осталось три тура.