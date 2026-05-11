Российский тренер Игорь Шалимов провел параллель между «Барселоной» и мадридским «Реалом».

Ранее каталонский клуб дома победил «сливочных» со счетом 2:0 и досрочно стал чемпионом Испании сезона-2025/26.

«Мадридский "Реал" — это сбор звезд, а "Барселона" — команда. В середине поля у каталонцев играют воспитанники команды. Они прекрасно понимают футбол, в который играют», — цитирует Шалимова «Матч ТВ».

Подопечные Ханса-Дитера Флика записали в актив 91 очко в 35 матчах. Идущий на втором месте мадридский «Реал» отстает на 14 баллов.