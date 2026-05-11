Атакующий полузащитник ЦСКА Имран Фиров стал автором гола и результативной передачи в матче против «Пари НН», который завершился со счетом 2:1. Этот успех позволил ему установить новый рекорд в российской Премьер-лиге.

Имран Фиров globallookpress.com

Согласно данным Opta, 18-летний футболист стал самым молодым игроком в истории лиги (с 2009 года), который сумел забить гол и отдать результативную передачу в своём дебютном матче.

Предыдущее достижение принадлежало экс-игроку ЦСКА Секу Олисе, который достиг такого же результата в 19 лет, в октябре 2009 года.