«Вильярреал» примет «Сельту» на стадионе «Керамика» в матче 32-го тура Ла Лиги. Игра состоится 26 апреля в 22:00 мск.

Для «Вильярреала» этот матч — шанс закрепиться на третьей позиции. В случае победы «желтые» оторвутся от «Атлетико» на 5 очков. Для «Сельты» результат поединка тоже очень важен. «Кельты» борются за еврокубки, победа позволит им обойти «Хетафе» и подняться на 6-ю строчку.

При этом «Сельта» подошла к этой встрече в статусе андердога. Она проиграла в последних 4 матчах и явно не находится в хорошей форме. В прошлый раз «Сельта» избежала поражения от «Вильярреала», сыграв 1:1. Удастся ли это сегодня?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 3.45.

Букмекеры: 1.90 — победа «Вильярреала», 3.73 — ничья, 4.10 — победа «Сельты».

Прогноз ИИ: победит «Вильярреал» со счетом 2:0.

Трансляция матча

