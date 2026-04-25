Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал поражение своей команды от «Крыльев Советов» (0:2) в матче 27-го тура РПЛ.

Михаил Галактионов globallookpress.com

«Как оценю вышедших на замену игроков? Они сыграли достаточно хорошо. Пиняев обострял, жалко, что уровень готовности не позволяет ему проводить полноценный матч. Салтыков достаточно неплохо вышел, в атаке Комличенко старался с Верой.

Почему пропускали в каждой игре против "Крыльев Советов"? Я не готов на эту тему рассуждать, сложно говорить, потому что даже при счете 0:1 у Пруцева был сумасшедший момент, нужно было забивать. Начало второго тайма осталось за нами, два момента было у Батракова и Фассона, забивай с метра и все. Сказали ребятам, что все в наших руках, осталось три матча, надо двигаться вперед, понятно, что поражение неприятное, но соперник оборонялся большими силами», — цитирует Галактионова «Матч ТВ».

«Локомотив» с 49 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, обгоняя идущей четвертой «Балтику» (46) на три очка.