Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал поражение своей команды от «Крыльев Советов» (0:2) в матче 27-го тура РПЛ.
«Как оценю вышедших на замену игроков? Они сыграли достаточно хорошо. Пиняев обострял, жалко, что уровень готовности не позволяет ему проводить полноценный матч. Салтыков достаточно неплохо вышел, в атаке Комличенко старался с Верой.
Почему пропускали в каждой игре против "Крыльев Советов"? Я не готов на эту тему рассуждать, сложно говорить, потому что даже при счете 0:1 у Пруцева был сумасшедший момент, нужно было забивать. Начало второго тайма осталось за нами, два момента было у Батракова и Фассона, забивай с метра и все. Сказали ребятам, что все в наших руках, осталось три матча, надо двигаться вперед, понятно, что поражение неприятное, но соперник оборонялся большими силами», — цитирует Галактионова «Матч ТВ».
«Локомотив» с 49 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, обгоняя идущей четвертой «Балтику» (46) на три очка.