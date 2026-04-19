Главный тренер «Тоттенхэма», Роберто Де Дзерби, выразил уверенность в возможности своей команды завершить сезон на высокой ноте, выиграв все оставшиеся матчи.

«Я никогда не сомневаюсь в талантах своих игроков. Сезон еще не завершен. Впереди у нас пять матчей. Это будет нелегко. Мы все понимаем, что это сложный период, но у нас есть шанс выиграть пять игр подряд, если наберем 15 очков», — заявил Де Дзерби в интервью ESPN.

В последнем туре Английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» сыграл вничью с «Брайтоном» со счетом 2:2. Следующий матч команда проведет против «Вулверхэмптона» 25 апреля.