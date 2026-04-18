Главный тренер «Наполи» Антонио Конте прокомментировал поражение от «Лацио» (0:2).

«Это была неудачная игра, нам не хватило качества в центре поля. "Лацио" выжидал, перекрывал зоны и убегал в контратаки. У нас было 70% владения мячом, но мы не смогли нанести ни одного удара в створ.

Было ощущение, что у нас мало энергии. В таких условиях становится сложно — мы пропустили голы после быстрых атак. Возможно, я сам не сумел вовремя почувствовать это "недомогание", возникшее после матча с "Пармой" (1:1), возможно, не смог дать правильную мотивацию — а она заключалась в том, чтобы выложиться на максимум и попытаться набрать как можно больше очков в оставшихся играх.

Мы получили серьезный удар, но с понедельника начнем заново, извлекая уроки из сегодняшнего дня. В таких ситуациях важно разумно понять причины и привести все в порядок», — приводит слова Конте сайт Джанлуки Ди Марцио.

«Наполи» с 66 очками по-прежнему находится на второй строчке Серии А и отстает от «Интера» уже на 12 баллов. «Лацио» с 47 баллами поднялся на 9-е место в турнирной таблице.