В полуфинале турнира «Бавария» сразится с прошлогодним победителем «ПСЖ».

Десятый мяч Мбаппе оформил в драматичном ответном матче четвертьфинала сезона‑2025/2026 против «Баварии» (3:4), забив на 42-й минуте. Впрочем, это не помогло его команде, «сливочные» покидают Лигу чемпионов.

Французский нападающий «Реала» установил уникальное достижение, став первым футболистом, которому удалось забить 10 голов на выезде в рамках одного сезона главного еврокубка.

Килиан Мбаппе вписал своё имя в историю Лиги чемпионов

Прогнозы•Сегодня 22:00 «Бетис» — «Брага». Прогноз и ставка «Бетис» оставит ни с чем «оружейников»

Футбол•Сегодня 08:28 Игорь Рабинер: «Реал» сыграл лучше, чем сейчас способен, но уровень «Баварии» выше

Футбол•Сегодня 03:26 «Арсенал» усыпил «Спортинг» и пролез в полуфинал: Артету ждёт важнейший месяц в карьере

Футбол•Сегодня 02:26 Мы видели этот футбол! «Реал» зажёг в Мюнхене, но уступил «Баварии» в великом матче

Футбол•Сегодня 00:10 «Бавария» — «Реал Мадрид»: онлайн, прямая трансляция 1/4 финала Лиги чемпионов

Футбол•Вчера 16:33 Не стоят, а играют: Куртуа, Нойер и еще 13 лучших голкиперов современности

Футбол•Вчера 10:54 Пират против Империи: история самого неожиданного героя Ла Лиги

Футбол•Вчера 09:19 Великая погоня: как Кейсуке Хонда собирается попасть в Книгу рекордов Гиннесса

Футбол•14/04/2026 19:08 Любой каприз. Роналду и «Аль-Наср» тянут за уши к чемпионству в Саудовской Аравии

Футбол•14/04/2026 15:17 «Тоттенхэм», приготовиться! Эти пять клубов тоже думали, что не вылетят

Футбол•11/04/2026 21:05 Камавинга, Мейну и еще 7 вариантов замены, если «Челси» решит продать Фернандеса

Футбол•09/04/2026 10:09 Время камбэков: сможет ли «Реал» обуздать «Баварию», а «Ливерпуль» сотворить чудо на «Энфилде»

Футбол•13/04/2026 20:50 Игорь Семшов: В организации игры Вендел сравним с Канте или Модричем

Футбол•08/04/2026 10:15 Парадокс Бруну: почему «Манчестер Юнайтед» должен продать своего лучшего игрока

Теннис•12/04/2026 22:18 Неделя тенниса: долгожданная встреча «Большой двойки», «баранки» Медведева и новый титул Мирры

Футбол•30/03/2026 00:12 Безумное отчаяние «Тоттенхэма»: тренер — действующий игрок команды

Хоккей•29/03/2026 22:52 Кажется, КХЛ пора реформировать! Восемь способов, как это сделать

Милан-2026•29/03/2026 08:27 Реванш Малинина, проводы Сакамото, доминация Сизерона. Итоги ЧМ-2026

Бои•28/03/2026 11:24 UFC скатился: почему больше нет громких турниров и причем тут Paramount?