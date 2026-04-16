Килиан Мбаппе вписал своё имя в историю Лиги чемпионов
Французский нападающий «Реала» установил уникальное достижение, став первым футболистом, которому удалось забить 10 голов на выезде в рамках одного сезона главного еврокубка.
Десятый мяч Мбаппе оформил в драматичном ответном матче четвертьфинала сезона‑2025/2026 против «Баварии» (3:4), забив на 42-й минуте. Впрочем, это не помогло его команде, «сливочные» покидают Лигу чемпионов.
В полуфинале турнира «Бавария» сразится с прошлогодним победителем «ПСЖ».