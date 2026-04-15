Наставник «ПСЖ» Луис Энрике отреагировал на победу над «Ливерпулем» (2:0) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов, а также оценил игру российского голкипера Матвея Сафонова.

«Игра Сафонова? В начале сезона я говорил, что иметь трех таких вратарей — это замечательно. Он выполнил свою работу наилучшим образом.

Это важный матч против очень сильной команды. "Ливерпуль" сыграл очень хорошо, с большой интенсивностью, матч получился очень упорным. Были моменты, когда, пропусти мы гол, все могло стать очень опасно, но это настоящее удовольствие — работать с такими игроками, быть в этом клубе и иметь таких болельщиков. Их поддержка всегда дает нам очень многое, и мы рады проявлять себя в таких матчах и получать от них удовольствие.

В первом тайме у нас были хорошие отрезки, а во втором было сложнее, были моменты, когда приходилось терпеть. "Ливерпуль" мог и победить.

Это те моменты, которые тренер не может контролировать. Если бы это был баскетбол, я бы взял тайм-аут и сказал: "Будьте осторожны, вы начинаете обороняться глубже обычного, и это рискованно". Это означает, что у нас не будет контратак и возможности убить интригу. Это произошло чуть позже, чем я ожидал, но в итоге нам улыбнулась удача», — цитирует специалиста RMC Sport.