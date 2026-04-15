Полузащитник «Барселоны» Гави поделился своими мыслями после ответного матча против «Атлетико» (2:1), который завершился поражением его команды в четвертьфинале Лиги чемпионов.

«Мы значительно превосходим "Атлетико" по силам, но в футболе все решает результат. Они забили больше голов, что и предопределило исход встречи. Вероятно, у них больше опыта в подобных играх, и это тоже сыграло свою роль. Я убежден, что мы завоюем Лигу чемпионов — либо в следующем году, либо позже. Болельщики "Барселоны" мечтают о победе в Лиге чемпионов, и мы стремимся к этому ради них», — заявил Гави в интервью TNT Sports.

В чемпионате Испании «Барселона» лидирует в турнирной таблице Ла Лиги с 79 очками после 31 матча. Отрыв от мадридского «Реала» составляет девять баллов.