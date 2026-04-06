Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о том, что российского вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова критикуют во французской прессе.

Юрий Семин globallookpress.com

«Критика Сафонова во французской прессе? Матвею не нужно обращать внимания ни на какую критику: он первый номер "ПСЖ" по праву. Самые важные матчи у него впереди — нужно сосредоточиться на них и на тренировочном процессе», — приводит слова Сафонова «Советский спорт».

В нынешнем сезоне на счету Матвея Сафонова 17 матчей в составе «ПСЖ», в которых пропустил 18 мячей и 7 раз отыграл на «ноль».

Напомним, что «ПСЖ» уверенно лидирует в турнирной таблице Лиги 1.