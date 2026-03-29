Наставник сборной США Маурисио Почеттино подвел итоги товарищеского матча с Бельгией. Американцы уступили со счетом 2:5.

«Это хорошая возможность взглянуть правде в глаза. Я думаю, нам нужны конкурентные матчи, чтобы подойти к чемпионату мира в лучшей форме. Я думаю, мы не можем подходить к нему с ошибочным представлением о том, что мы такие хорошие, такие красивые, такие хорошо одетые и что мы американцы.

И это приятно, но, если мы хотим выиграть чемпионат мира, если мы хотим пройти дальше в группе и победить Парагвай, вы думаете, они не будут бороться?

Конечно, поражение со счётом 2:5 всегда тяжело принять. Это больно, но в то же время, я думаю, нам нужно извлечь много позитивных моментов. Первый тайм был действительно хорош. Я думаю, мы играли лучше, чем Бельгия. Думаю, мы создали моменты, чтобы завершить 45 минут на позитивной ноте, но пропустили гол в последней атаке первого тайма, и это сказалось на игре. И правда, после второго тайма нам стало действительно тяжело», — цитирует специалиста ESPN.

Напомним, сборная США прервала беспроигрышную серию из пяти игр.