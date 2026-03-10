Бывший вице-президент РФС Александр Тукманов оценил шансы сборной России вернуться на международную арену.

Валерий Карпин — главный тренер сборной России globallookpress.com

«Если наших юношей вернуть, то это может дать какой-то импульс для продвижения этого решения на уровень национальных сборных. Сам посыл Инфантино нужно приветствовать. Я так понимаю, что прежде, чем об этом заявить, он консультировался со своими коллегами, может быть, с членами исполкома, может быть, с политиками. Я даже не исключаю, что с президентом Трампом он это обсуждал. Потому что влияние США на мировую политику сейчас огромное, дай бог! Я только порадуюсь и буду за», — цитирует Тукманова Евро-Футбол. Ру.

Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что запрет на участие сборной России на международных соревнований может быть снят «в ближайшее время».