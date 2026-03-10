Бывший главный тренер махачкалинского «Динамо» Хасанби Биджиев оценил перспективы команды в текущем сезоне РПЛ.

Хасанби Биджиев globallookpress.com

«Думаю, у махачкалинского "Динамо" все должно быть нормально. Еще много игр. Предстоящий матч с "Оренбургом" будет очень важным для команды. Команда не вылетит, 100%.

Гаджиев стал почетным президентом клуба? Честно говоря, узнал об этом из прессы и ни с кем не общался на эту тему. Как понимаю, пришло новое руководство. Соответственно, новые правила», — приводит слова Биджиева «Матч ТВ».

Напомним, что «Динамо» Махачкала под руководством Вадима Евсеева идет на 14-м месте в турнирной таблице РПЛ.