Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа поделился информацией о состоянии здоровья нападающего Килиана Мбаппе и ответил на вопрос, сможет ли он вернуться к играм 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

Альваро Арбелоа globallookpress.com

«Мы будем внимательно следить за его состоянием день за днем. Важно, чтобы сам Килиан оценил своё самочувствие. На данный момент лучше не устанавливать конкретных сроков, а дать ему возможность самостоятельно определить свою готовность. Исходя из этого, мы примем решение. Наша цель — его полное восстановление. Когда он будет в оптимальной форме, он вернётся в команду», — цитирует Арбелоа издание AS.

Первый матч между «Реалом» и «Сити» состоится 11 марта в Мадриде и начнется в 01:00 по московскому времени. Ответная игра пройдет 17 марта в Манчестере и начнется также в 01:00.