27 февраля стартует 28-й тур АПЛ. Программу откроют «Вулверхэмптон» и «Астон Вилла», которые сыграют на «Молинью». Начало в 23:00 мск.

У «Астон Виллы» задача не подпустить к себе «Манчестер Юнайтед» и сохранить за собой третью строчку в таблице. В первом круге команде Уная Эмери удалось победить «волков» со счетом 1:0. Однако на «Молинью» «вилланы» не выигрывают уже 4 поединка подряд.

Сейчас «Вулверхэмптон» в худшей форме за долгие годы и сложно сказать, смогут ли хозяева чем-то навредить бирмингемцам, чтобы заставить их потерять очки. Тем не менее в прошлый раз на «Молинью» не смог победить «Арсенал» (2:2). Удастся ли аутсайдеру отобрать очки у «Астон Виллы»?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.00.

Букмекеры предлагают 4.36 и 1.83 на победу команд в матче, за 3.82 можно поставить на ничью.

Искусственный интеллект предсказал ничью со счетом 1:1.

Трансляция матча

