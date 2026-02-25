«ПСЖ» поздравил российского голкипера Матвея Сафонова с 27-летием, которое он отмечает 25 февраля.

Матвей Сафонов globallookpress.com

В честь праздника клуб опубликовал в соцсетях пост с фотографиями вратаря и лаконичной подписью: «С днем рождения, Матвей».

Сафонов выступает за парижский клуб с 2024 года. В текущем сезоне он принял участие в девяти матчах, пропустив десять голов.

За время пребывания в «ПСЖ» российский вратарь успел завоевать чемпионство во Франции, выиграть Кубок страны, Суперкубок Франции, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок.

«ПСЖ» 25 февраля проведет с «Монако» ответный матч в рамках стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов. Первую встречу парижане выиграли со счетом 3:2.