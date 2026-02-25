Бывший защитник «Спартака» Эдуард Мор оценил шансы «Локомотива» во второй части сезона-2025/26 и выразил сомнения относительно борьбы команды за высокие места.

Михаил Галактионов globallookpress.com

По мнению эксперта, многое будет зависеть от работы главного тренера Михаила Галактионова. Отдельно Мор акцентировал внимание на уходе Дмитрия Баринова. По его словам, значение этой потери недооценивается, ведь речь идёт не только о ключевом опорном полузащитнике, но и о многолетнем капитане.

«Вся надежда будет на тренерский гений Галактионова. Он раскрывает футболистов, в которых никто не верит. Не очень понятно, как проявит себя Вера. Уход Баринова недооценивается. Эта потеря помешает им бороться за тройку», — сказал Мор в эфире телеканала «Матч ТВ».

После 18 туров железнодорожники занимают третью строчку в таблице РПЛ, набрав 37 очков.