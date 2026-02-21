Экс-футболист сборной России Владислав Радимов отреагировал на уход из «Локомотива» Дмитрия Баринова.

28 февраля «Локомотив» в домашнем матче 19‑го тура РПЛ встретится с «Пари НН».

«Потеря Баринова аукнется "Локомотиву" весной.  Он был не только хорошим футболистом, но и стержнем команды.  Проблем с "Пари НН" у команды не должно возникнуть.  Они должны их обыгрывать с запасом.  Тем более Нижний Новгород потерял Боселли», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

«Локомотив» идет третьим в таблице РПЛ, набрав 37 очков.