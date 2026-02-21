21 февраля «Реал» встретится в гостях против «Осасуны» в матче 25-го тура Ла Лиги. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск.
Тренерский штаб «Реала» во главе с Альваро Арбелоа опубликовал заявку на матч.
Вратари: Куртуа, Лунин, Серхио Местре.
Защитники: Карвахаль, Алаба, Трент, Асенсио, Каррерас, Фран Гарсия, Рюдигер, Менди.
Полузащитники: Камавинга, Вальверде, Тчуамени, Гюлер, Себальос, Тьяго Питарш.
Нападающие: Винисиус Жуниор, Мбаппе, Гонсало Гарсия, Браим Диас, Мастантуоно.
«Реал» идет первым в таблице Примеры, набрав 60 очков. «Осасуна» с 30 баллами идет на 10-й строчке.