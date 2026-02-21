«Реал» идет первым в таблице Примеры, набрав 60 очков. «Осасуна» с 30 баллами идет на 10-й строчке.

Тренерский штаб «Реала» во главе с Альваро Арбелоа опубликовал заявку на матч.

21 февраля «Реал» встретится в гостях против «Осасуны» в матче 25-го тура Ла Лиги. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск.

Главные темы сейчас

Выбор читателей

Самое интересное

