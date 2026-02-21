Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о турнирном положении дел команды в настоящий момент.

Хосеп Гвардиола globallookpress.com

«12 игр — это много. Меня волнует только "Ньюкасл". Финал Кубка лиги с "Арсеналом" меня не интересует, пока он не наступит. Хочется предугадывать, что произойдёт, и знать, кто станет чемпионом, но это невозможно. Я не знаю, что случится в следующих 12 матчах.

Я ни разу об этом не говорил со своими футболистами. Вчера и позавчера мы только и говорили: "Ньюкасл", "Ньюкасл", "Ньюкасл". Я не обсуждал положение в турнирной таблице. Мне было совершенно всё равно.

Осталось 12 игр. Задайте мне этот вопрос за два-три матча до конца, и я отвечу, но 12 встреч — это целая вечность. Это единственная правда, которую я знаю», — приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.

Напомним, что в настоящий момент «Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, отстает от первого «Арсенала» на пять очков, но имеет игру в запасе.