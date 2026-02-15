В матче 1/16 финала Кубка Англии «Ливерпуль» разбил «Брайтон» со счетом 3:0.
Победу команде Арне Слота смогли принести точные удары Кертиса Джонса, Доминика Собослаи и Мохамеда Салаха.
Результат матча
ЛиверпульЛиверпуль3:0Брайтон энд Хоув АльбионБрайтон энд Хоув
1:0 Кёртис Джонс 42' 2:0 Доминик Собослаи 56' 3:0 Мохамед Салах 68' пен.
Ливерпуль: Алисон, Ибраима Конате, Вирджил ван Дейк, Милош Керкез, Кёртис Джонс, Доминик Собослаи, Алексис Мак Аллистер, Мохамед Салах (Уго Экитике 77'), Флориан Вирц (Джо Гомес 71'), Федерико Кьеза (Рио Нгумоха 77'), Коди Матес Гакпо
Брайтон энд Хоув Альбион: Джейсон Стил, Льюис Данк, Ян Паул ван Хекке (Оливье Боскальи 72'), Йоэл Велтман, Диего Гомес (Янкуба Минте 62'), Джек Хиншелвуд (Матс Виффер 81'), Карлос Балеба (Жоржиньо Рюттер 62'), Паскаль Грос, Ферди Кадиоглу, Хараламбос Костулас, Harry Howell (Каору Митома 62')
Жёлтые карточки: Льюис Данк 15' (Брайтон энд Хоув Альбион), Диего Гомес 33' (Брайтон энд Хоув Альбион), Карлос Балеба 41' (Брайтон энд Хоув Альбион), Ян Паул ван Хекке 67' (Брайтон энд Хоув Альбион)
Таким образом, «Ливерпуль» стал участником 1/8 финала Кубка Англии, а его следующий соперник станет известен позже.