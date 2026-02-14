«Ньюкасл» пробился в 1/8 финала Кубка Англии. Его соперник определится позже.

Гости воспользовались численным преимуществом во втором тайме, когда дубль сделал Сандро Тонали , а точку в игре поставил Ник Вольтемаде .

Открыли счет в игре хозяева усилиями Тэмми Абрахама на 14-й минуте. На 45-й минуте бирмингемцы остались в меньшинстве из-за удаления Марко Бизота .

В матче 1/16 финала Кубка Англии «Астон Вилла» в родных стенах проиграла «Ньюкаслу» со счетом 1:3.

2.15

Прогнозы•Завтра 19:30 «Арсенал» — «Уиган». Прогноз и ставка «Арсенал» организует голевую феерию?

Футбол•Сегодня 23:34 «Ливерпуль» — «Брайтон»: онлайн, прямая трансляция матча Кубка Англии

Футбол•Сегодня 22:43 «Астон Вилла» — «Ньюкасл»: онлайн, прямая трансляция матча Кубка Англии

Футбол•Сегодня 16:28 Интеграция Шешко и ротация состава: пять срочных вопросов для «Манчестер Юнайтед» и Каррика

Футбол•Вчера 20:22 50 худших трансферов в истории АПЛ (часть 2): провал украинцев и легендарный обман

Главные темы сейчас

Футбол•Вчера 19:22 Недопетая «Марсельеза»: идеи Де Дзерби не прижились на юге Франции

Футбол•Вчера 14:19 Гонка со временем: Италия пытается опередить Нигерию в борьбе за Онеста Аанора

Футбол•12/02/2026 21:24 50 худших трансферов в истории АПЛ (часть 1): провал Торреса, возвращение Роналду и новый Хаби Алонсо

Футбол•12/02/2026 15:50 Тренеры одного стиля: почему Томас Франк провалился в «Тоттенхэме»

Футбол•11/02/2026 15:17 Пятый элемент: как Димарко превратил роль латераля в искусство

Выбор читателей

Милан-2026•Сегодня 06:21 Я просто потерял контроль: катастрофа Ильи Малинина на Олимпиаде

Милан-2026•Сегодня 05:27 Фигурка на ОИ-2026: триумф Казахстана, фиаско Малинина, Гуменник — в топ-6

Милан-2026•06/02/2026 15:30 Фигурка на ОИ-2026: Гуменник удивит, а Петросян останется без медалей

Футбол•27/01/2026 15:48 Борис Игнатьев: Российские футболисты этого поколения одинаковые, как грибы

Милан-2026•12/02/2026 03:10 Фигурка на ОИ-2026: Сизерон вошёл в историю, Дэвис и Смолкин — 4 года без прогресса

Самое интересное

Бои•05/01/2026 12:15 Тренировки на стройке и жизнь в горах: секрет нечеловеческого кардио Двалишвили

Футбол•04/01/2026 17:17 Друг Венгера, звездный бразилец «Зенита», Кордоба для бедных. Новые имена 2025 года в РПЛ

Теннис•04/01/2026 17:38 Третий год «Эпохи Синкараса»: чего ждать от Алькараса и Синнера в 2026-м?

Футбол•02/01/2026 12:48 Безумный-2026: Трамп переплавит кубок ЧМ, «МЮ» будет в порядке, Лэмпард возглавит сборную Англии и кое-что еще