В матче 1/16 финала Кубка Англии «Астон Вилла» в родных стенах проиграла «Ньюкаслу» со счетом 1:3.
Открыли счет в игре хозяева усилиями Тэмми Абрахама на 14-й минуте. На 45-й минуте бирмингемцы остались в меньшинстве из-за удаления Марко Бизота.
Гости воспользовались численным преимуществом во втором тайме, когда дубль сделал Сандро Тонали, а точку в игре поставил Ник Вольтемаде.
Результат матча
Астон ВиллаБирмингем1:3НьюкаслНьюкасл-на-Тайне
1:0 Тэмми Абрахам 14' 1:1 Сандро Тонали 63' 1:2 Сандро Тонали 76' 1:3 Ник Вольтемаде 88'
Астон Вилла: Марко Бизот, Ламаре Богард, Виктор Линделёф, Пау Торрес, Лука Динь, Амаду Онана, Дуглас Луис (Джейдон Санчо 78'), Росс Баркли (Эмилиано Буэндия 65'), Леон Бэйли (Дамиан Эмилиано Мартинес 45'), Морган Роджерс (Ян Матсен 77'), Тэмми Абрахам (Олли Уоткинс 65')
Ньюкасл: Арон Ремсдейл, Дэниел Бёрн, Малик Тшау, Киран Триппьер (Алекс Мерфи 90'), Харви Льюис Барнс, Джейкоб Мёрфи (Энтони Гордон 63'), Сандро Тонали, Джейкоб Рэмси (Джозеф Уиллок 80'), Льюис Холл, Уильям Осула (Энтони Эланга 63'), Ник Вольтемаде
Жёлтые карточки: Дуглас Луис 4', Лука Динь 42' — Малик Тшау 25', Харви Льюис Барнс 52', Джейкоб Рэмси 55'
Красная карточка: Марко Бизот 45+1' (Астон Вилла)
«Ньюкасл» пробился в 1/8 финала Кубка Англии. Его соперник определится позже.