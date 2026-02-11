Главный тренер английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мыслями о нападающем Эрлинге Холанне.

Хосеп Гвардиола globallookpress.com

«Проблема Эрлинга в том, что ему приходится справляться со своими показателями и ожиданиями. Это непросто — делать это на протяжении многих-многих лет. Это для него вызов. Когда от тебя ожидают пять голов за сезон, ты можешь совершенствоваться и совершенствоваться», — цитирует Гвардиолу официальный сайт клуба.

В текущем сезоне Английской Премьер-лиги 25-летний Холанд сыграл 25 матчей, забив 21 гол и отдав 6 результативных передач. Кроме того, он отметился 7 голами в 8 матчах Лиги чемпионов.