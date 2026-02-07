Полузащитник « Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш высказался о работе Майкла Каррика у руля команды.

Бруну Фернандеш globallookpress.com

«Это футбол, всё меняется от игры к игре. Думаю, что Майкл пришел с подходящими идеями — на игроков возлагается ответственность, но им даётся и свобода в принятии решений.

Кэррик умеет подобрать нужное слово, думаю, он до сих пор помнит, как я в прошлый раз, перед нашей последней игрой, сказал ему, что он наш тренер, я был уверен в том, что говорю, теперь он это доказывает.

Мы надеемся, что сможем помочь ему ещё больше, чтобы все увидели, что в "Манчестер Юнайтед" хороши не только игроки, но и весь персонал клуба», — приводит слова Фернандеша клубная пресс-служба.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» при Каррике выиграл пять матчей из пяти и поднялся на четвертое место в турнирной таблице АПЛ.